Flyselskabs stifter død

Fredag 4. januar 2019 kl. 18:35Den amerikanske jurist og forretningmand Herb Kelleher er død 87 år. Han var manden, der satte sig spor i verdens lufttrafik, ved at skabe et alternativt flyselskab (Southwest Airlines) med lave priser. Derfor forlod han en lovende advokat karriere i 1960erne og lykkedes med sit projekt.I dag består Southwest Airlines af en flyflåde på 700 og har 58.000 ansatte. Ligesom målet forlængst er nået - nu kan alle flyve, som var hans fornemste ide fra starten.Herbert David Kelleher (som han blev navngivet ved fødslen) kom til verden i New Jersey.