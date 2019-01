4 skiløbere dræbt i Norge

Fredag 4. januar 2019 kl. 15:34En svensk kvinde og 3 finske mænd på fælles skitur i det nordlige Norge betragtes som dræbt af lavineskred. Der er forløbet 1½ døgn siden alarmen om flere lavineskred i området, og eftersøgning af de 4 skiløbere har været helt forgæves. I eftermiddag betragter man det for usandsynligt, at de har kunnet overleve.Derfor er indsatsen under de iøvrigt forringede vejrforhold ændret til et forsøg på at finde de dræbte, og ikke længere en redningaktion.