Identificeret - de dræbte i togulykken på Storebæltbroen danskere 27-60 år

Fredag 4. januar 2019 kl. 09:40Alle 8 dræbte i den frygtelige togulykke på Storebæltbroen for 2 døgn siden er nu identificeret. De var alle danske kvinder og mænd i alderen 27-60 år. 5 af de dræbte var bosiddende på Fyn, en enkelt i Århus, en i København og en i Grønland (men stammende fra Nordjylland). Dermed er den makabreste del af en katastrofe, der ikke er set værre i årtier i Danmark, afsluttet. I sorgens stund for de mange familier, der er blevet ramt af tragedien, må kræfterne nu koncentreres om at forhindre noget lignende i nogensinde at ske. Indtil videre er transporten af de pågældende lastbil trailere på godstog indstillet.Det var en trailer, der blæste af et forbipasserende godstog og ramte lyntoget med 131 passagerer og 3 DSB-ansatte - og skabte død og lemlæstelse.