Igen! - gammeldags bankrøveri givetvis med stort udbytte

Torsdag 3. januar 2019 kl. 23:28Akkurat som i den sydjyske grænseby Tinglev mellem jul og nytår var der lige efter lukketid i dag gammeldags bankrøveri i landsbyen Astrup mellem vestjyske Videbæk og Skjern. De ansatte i Faster Andelskasse blev kommanderet ned på gulvet af 2 maskerede mænd, der var kommet ind via et wc-vindue. De stak efterfølgende af givetvis med stort udbytte.Bankrøverne truede sig nemlig til et større beløb fra kassen, ligesom de brød en boks op og tømte den for penge. Der er øjensynligt ingen spor af dem, ligesom signalementet er sparsomt. Den samme historie som for 1 uge siden mod Den Jyske Sparekasse i Tinglev.