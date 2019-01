5 kvinder og 3 mænd meget brutalt dræbt i togulykken

Torsdag 3. januar 2019 kl. 20:53Af de 8 dræbte i togulykken på Storebæltbroen i går var de 5 kvinder og 3 mænd. Politiet er stadig igang med at identificere de slemt tilredte ofre i den meget brutale katastrofe, men man er nu overbevist om, at de alle var danskere. Indenfor det næste døgn forventes det, at alle dræbte er identificeret.Sideløbende efterforskning viser med stadig større sikkerhed, hvorledes en lastbil trailer på det forbikørende godstog rev sig løs og blæste direkte imod lyntoget med 131 passagerer og 3 DSB-ansatte ombord.