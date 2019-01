Medicinalindustriens kapitalister køber hinanden for milliarder

Torsdag 3. januar 2019 kl. 17:32Det er lukrativt at beskæftige sig med folks sygdom, elendighed og død - og frygt herfor. Det viser regnskaberne for medicinalindustriens kapitalister, der derfor også har råd til at købe hinanden. For kæmpe beløb som nu amerikanske Bristol-Myers Squibb, der smider 487 milliarder kr. på bordet for Celgene Corporation i samme land.De 2 medicinalkæmper dominerer markedet for produkter rettet mod diabetes, hjerte og kredsløb og kræft. Mere indbringende bliver det ikke at drive forretning...