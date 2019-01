Tog-katastrofen tager til - yderligere 2 dræbte

Torsdag 3. januar 2019 kl. 08:19Den tragiske tog-katastrofe på Storebæltbroen for 1 døgn siden tager til. I nattens løb er konstateret yderligere 2 dræbte, så der nu er 8 dødofre i den forfærdelige ulykke. Politiet er netop kommet med informationer herom. Antallet af kvæstede er fortsat oplyst til 16.Ulykken efterforskes intensivt, og det står mere og mere klart, at en lastbil trailer fra et forbipasserende godstog røg af sin vogn og ramte lyntoget med 131 passagerer og 3 DSB-ansatte. De dræbte er endnu ikke identificeret.