Oversvømmelser i Nysted, Gedser og på Langeland

Onsdag 2. januar 2019 kl. 21:10Det ventede højvande som følge af presset ind i Østersøen er slået igennem. Oversvømmelser langs kysterne alle steder på øerne især i Nysted, Gedser og på Langeland, hvor vandstanden var blandt de højeste over daglig vande helt op til 172 cm. Også den sydjyske østersøkyst blev ramt.Vandet er i fuld gang med at trække sig tilbage i kølvandet af, at stormen er aftaget og på det nærmeste lægger sig helt - en stund.