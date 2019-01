Fodgænger kørt ned i Slagelse - bilisten flygtede fra ulykken

Onsdag 2. januar 2019 kl. 18:59En ikke nærmere identificeret fodgænger blev i eftermiddag kørt ned i vestsjællandske Slagelse, men fik ingen hjælp af bilisten, der ganske enkelt stak af efter ulykken. Dette til trods for, at fodgængeren blev kastet mod forruden, der blev knust. Fodgængeren overlever.Men vedkommende pådrog sig hovedlæsioner og blev kørt på sygehus. Den aktuelle melding er dog, at kvæstelserne ikke var alvorlige. Heldigt.Der foreligger ingen oplysninger om, hvorvidt politiet har fundet den flygtede bilist.