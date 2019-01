Foreløbig melding - 6 dræbt i meget voldsom ulykke på Storebæltbroen

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 2. januar 2019 kl. 11:24Det var meget værre end først antaget, den togulykke som i morgenstunden blev rapporteret fra Storebæltbroen. Nu er den foreløbige melding, at 6 af 131 passagerer i et lyntog blev dræbt, mens adskillige flere blev kvæstet. Ulykken skete, da dele af tagene på et passerende godstog øjensynligt blæste af og ramte lyntoget, som foretog en katastrofe opbremsning. Der blev straks slået storalarm, og der blev sendt et stort antal ambulancer til ulykkestedet. Endnu er det sparsomt med enkeltheder omkring forløbet. Der foreligger heller ikke oplysninger om de dræbtes identitet. Togpersonalet bestod af 3 personer, som ifølge aktuel info skulle være forholdsvis uskadte.Storebæltbroen forventes lukket for togtrafik det meste af dagen. Der forestår endnu et stort redning- og oprydning arbejde.