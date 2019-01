Togulykke på Storebæltbroen - mindst 8 passagerer kvæstet

Onsdag 2. januar 2019 kl. 08:57Der hersker endnu uklarhed omkring en togulykke på Storebæltbroen i morgenstunden. I forbindelse med en meget hård opbremsning er mindst 8 passagerer blevet kvæstet, og der er slået storalarm. Årsagen til opbremsningen var ifølge aktuelle oplysninger, at toget blev ramt af en presenning fra et godstog.Storebæltbroen er lukket for trafik, som følge af ulykken, der indtil videre tilskrives det voldsomme stormvejr, der især har ramt øernes kystområder.