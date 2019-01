Dr. Hook forsanger død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 1. januar 2019 kl. 23:48Den amerikanske sanger og musiker Ray Sawyer er død 81 år. Når det nævnes, at han var manden med klappen for øjet, forsanger i bandet Dr. Hook, så vil mange omgående nikke genkendende. Indtil for 3 år siden rejste han verden rundt, var også i Danmark flere gange, senest i 2011.Ray Sawyer blev født i Alabama og havde hjemme i Daytona Beach, Florida ved sin død. Hvor et helt liv med sang og musik sluttede. Allerede som 14-årig havde han debut. I 1969 kom Dr. Hook & The Medicine Show til verden. Det blev nogle år senere forkortet til slet og ret Dr. Hook. Ray Sawyers og bandets mest kendte hit er utvivlsomt "Sylvia's Mother".