6.964 civile slået ihjel i Syrien i 2018 - 2 unge mænd ville flygte i madras

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 1. januar 2019 kl. 21:04Det er forståeligt, at folk i tusindvis flygter fra deres hjemlande, når forholdene er som i Syrien. Hvor 6.964 civile blev dræbt i 2018. Ved Europas port afvises de dog som oftest, og derfor gøres mange fantasifulde forsøg på at "komme ind". Som i dag hvor 2 afrikanske flygtninge forsøgte indpakket i madrasser. De 2 unge mænd havde ikke taget skade af at være syet inde i hver en madras, som derefter var emballeret med plastik, så det så autentisk ud. Ved den spanske enklave nær middelhavkysten i Marokko blev de imidlertid opdaget af politi, der stoppede lastbilen med madrasserne.Deres betaling af 4.500 euro (33.750 kr.) til "vognmanden" var spildt. Iøvrigt flygtede lastbilens chauffør resolut, og der er ingen informationer om, hvorvidt man forsøgte at få fingre i ham, eller om han blev anholdt.