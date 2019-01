2 nytår-mord i Grønland

Tirsdag 1. januar 2019 kl. 17:36Det har været et slemt nytår i Grønland. Hvor en 30-årig kvinde netop er fundet myrdet i sin lejlighed i Uummannaq og en 2 år ældre mand anholdt og sigtet for ugerningen. For 2 døgn siden blev en 62-årig mand fængslet for at have myrdet en 53-årig mand i Ilulissat, øjensynligt et familieopgør.Begge byer er beliggende i det vestlige Grønland. Ilulissat er landets 3. største by med 5.000 indbyggere, mens Uummannaq kun har lidt over 1.000 indbyggere.