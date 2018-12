Dødelig vold på tærkslen mellem det gamle år og 2019

Tirsdag 1. januar 2019 kl. 00:53En ikke nærmere identificeret mand er anholdt for at have udført et brutalt knivangreb sent nytåraften på en togstation i den engelske storby Manchester. 3 er bragt på sygehus, og der er endnu ingen meldinger om deres tilstand. Men den dødelige vold udfoldede sig altså på tærsklen mellem det gamle år og 2019.De 3 personer, som indtil videre må antages at være alvorligt kvæstet, var en mand og en kvinde og en politibetjent.