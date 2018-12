Først kæmpede de for turister - nu er turisterne en belastning

Mandag 31. december 2018 kl. 21:50Rundt i verden har mange byer og seværdige steder kæmpet for at få turister, fordi det var et levebrød. Således også italienske Venedig, som nu imidlertid ser turisterne som en belastning. Derfor planlægges indført en afgift for at besøge byen, ikke mindst rettet imod alle dem, der kommer på korte besøg med krydstogtskibe.Denne gruppe udgør i dag over 1 million personer årligt, og antallet ser ud til at stige. Bliver afgift planerne realiseret, kan de se frem til at skulle betale op til 10 euro (75 kr.) pr. person for en enkelt dags besøg i Venedig. Naturligvis vil afgiften også ramme alle andre, men omfanget heraf kendes endnu ikke.