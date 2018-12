Ung mand stukket ned - nytår på sygehus, men udenfor livfare

Mandag 31. december 2018 kl. 16:29En mand i 30 års alderen er i eftermiddag blevet stukket ned med kniv i Brøndbyøster på den københavnske vestegn. Han kommer til at holde nytåraften på sygehus, men kan være lykkelig over at befinde sig udenfor livfare. Knivstikkeren er endnu ikke fundet, men politiet efterforsker på højtryk.Knivstikkeriet fandt sted i nærheden af store boligejendomme og Rødovre S-tog station.