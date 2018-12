Et frygteligt nytårbrag! - højhus kollapset ved eksplosion

Mandag 31. december 2018 kl. 09:32Der er alt andet end nytårfest i en stor russisk by - Magnitogorsk flere tusinde kilometer fra hovedstaden Moskva. Et frygteligt nytårbrag i morgenstunden i form af en gaseksplosion har lagt et højhus i ruiner og skabt chok blandt de over 400.000 indbyggere. Foreløbige meldinger er flere dræbte og mange begravet i ruinerne.Ifølge aktuelle oplysninger boede 110 i højhuset, og 80 af dem ved man endnu intet om.