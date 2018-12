Hele besætningen drikker og fester, mens skatteydernes lommer tømmes

Mandag 31. december 2018 kl. 00:30Det er ikke noget kønt syn, men en lærerig historie om moral at beskæftige sig med det tidligere Kommunedata, der i dag hedder KMD A/S - en pæredansk opfindelse, men hvor fortjenesten ender i udenlandske kasser. Først blev Kommunedata solgt til en kapitalfond og ATP. Siden til kapitalfonden Advent International og lønmodtagernes mindretalaktionær Sampension. Nu sælger de 2 ejere KMD igen - til japanere, nemlig IT-kæmpen NEC Corporation. I 2019 ender milliarderne fra handlen som i alle tidligere tilfælde i udlandet. Kapitalfonden ejer nemlig 90% af KMD og er registreret i Luxembourg.Skatteyderne er blevet snydt i 40 år.Først var virksomheden jo ejet af kommunerne. For 10 år siden flyttede ejerskabet delvis til alle danskere, da Folketinget gennemtvang salget til ATP og en kapitalfond. Hver gang har kaptajnen og hele besætningen festet. Magthaverne i politik og bestyrelser har haft fingrene i kassen, mens skatteyderne har kunnet se værdierne forsvinde - og skatter og afgifter fortsætte himmelflugten. Skatteyderne er jo aktionærerne i Danmark, og de tilsidesættes fuldt og helt. Umoralsk.Folketingets tidligere formand, mangeårig minister og medlem af Folketinget de sidste 38 år - venstremanden og den statskundskab uddannede Bertel Haarder, har i denne jul 2018 brugt udtrykket "når kaptajnen drikker, er der også stor sandsynlighed for, at besætningen drikker" i forbindelse med et interview om møl i moralen. Ingen tvivl om, at han ved, hvad han taler om. Godt nytår...