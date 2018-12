Fodgænger gik ud foran bil - er nu død af sine kvæstelser

Søndag 30. december 2018 kl. 18:57En 72-årig mand til fods i bydelen Torsted i østjyske Horsens er i dag død af de alvorlige kvæstelser, han pådrog sig i går, da han gik ud foran en bil og blev kørt ned. Han blev i hast bragt på sygehus, hvorfra meldingen siden var, at hans tilstand var meget kritisk.Der foreligger ingen nærmere oplysninger om ulykken, udover at bilisten ikke havde nogen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel.