Unge mænd i bil snuppet med fyrværkeri for 50.000 kr.

Søndag 30. december 2018 kl. 14:273 mænd i alderen 22-28 år blev i morgenstunden snuppet på vej væk fra øen Tåsinge mellem Fyn og Langeland. I bilen havde de fyrværkeri for 50.000 kr., som de ikke var kommet redeligt til. På øen havde de nemlig på det nærmeste tømt en container ved et supermarked, men var blevet iagttaget.Derfor havde politiet let spil i forbindelse med at finde og stoppe dem. Det blev de på broen over Svendborgsund mellem Tåsinge og Fyn. De 3 ungersvende blev løsladt efter afhøring, men uden fyrværkeri, og kunne slukøret drage hjem.