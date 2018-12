Demokratiet gror trods 15 dræbt ved afgivelse af stemme

Søndag 30. december 2018 kl. 14:10Stikker man næsen i historien og ser, hvordan demokratiet har udviklet sig rundt i verden, er der mange rædselfulde iagttagelser at gøre. Derfor er også det aktuelle valg i det asiatiske land Bangladesh et udtryk for, at demokratiet gror, selvom 15 er blevet dræbt i forbindelse med deres stemmeafgivelse.Det lille naboland til Indien har omkring 165 millioner indbyggere, og især i hovedstaden Dhaka har valgdeltagelsen været høj. 100 millioner har haft stemmeret, men gennemsnitligt for hele landet har deltagelsen været lav. Bangladesh har siden 2009 været regeret med en kvinde i spidsen som premierminister - Sheikh Hasina Wajed (71 år).