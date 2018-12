Stærk smertemedicin stjålet fra ældre- og sundhedcenter

Søndag 30. december 2018 kl. 10:39Det var muligvis en sort klædt mand på cykel med en orange taske, som sent i aftes lagde ruten forbi et ældre- og sundhedcenter i Støvring 15 km syd for nordjyske Ålborg - og stjal et betydeligt antal stærke tabletter, smertemedicin af morfintypen. De er yderst livfarlige i hænderne på ukyndige.Politiet har indtil videre ingen spor af tyven. De stjålne piller var contalgin, rialin og rivotril.