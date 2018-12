Panik på casino i København - røvet af hurtig dansk mand

Lørdag 29. december 2018 kl. 21:40En øjensynligt dansk mand skabte i aften panik på Casino Copenhagen på Islands Brygge på Amager i København, da han stormede ind og råbte "dette er et røveri". Ligeså hurtigt var han ude igen med lidt småpenge og spillemønter. Han flygtede til fods. Politiet leder stadig efter ham.Casinoets gæster stormede til alle sider og ud på gaden, da de fattede alvoren i mandens aktion, og at han var bevæbnet med et slagvåben.