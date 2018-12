Madprojekt i boligområder fra Holbæk til Vordingborg

Lørdag 29. december 2018 kl. 16:25Den energiske FødevareBanken, som sørger for mad til dem, der har behov, direkte fra de virksomheder, som har mad i overskud, står bag et nyt madprojekt. I almene boligforeninger fra Holbæk over Ringsted og Køge til Vordingborg vil man gennemføre forsøg med madcaféer.Projektet er støttet af Nordea-fonden med tæt ved 2 millioner kr. Der er mere at læse på www.foedevarebanken.dk under "nyheder".