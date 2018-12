40.000 gjort hjemløse af udbrud i vulkan, der nu smuldrer

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 29. december 2018 kl. 10:59Forskerne har travlt i forsøget på at forstå den naturkatastrofe, som hele julen prægede især øerne Java og Sumatra i det indonesiske ø-rige i Stillehavet nord for Australien. 40.000 blev gjort hjemløse af vulkanen Anak Krakatau, som sendte en dødbringende tsunami mod kysterne.Det viser sig nu, at vulkanen regulært er smuldret. Mange millioner kubikmeter bjerg er forsvundet. Højden af vulkanen reduceret til en trediedel. Alt det endte i havet og skabte flodbølgen og slog op mod 500 ihjel, kvæstede et stort antal og knuste huse og andre ejendomme.Om der kan ventes mere frygteligt fra vulkanen trods dens stærkt reducerede størrelse, har ingen indtil videre budt på information om.