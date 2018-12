Turistbus bombet ved egyptiske pyramider - mindst 4 dræbt

Lørdag 29. december 2018 kl. 05:16En turistbus er blevet ramt af en vejsidebombe ved pyramiderne i egyptiske Giza og mindst 4 dræbt. 12 andre blev alvorligt kvæstet heraf 2 livfarligt. Ingen har taget ansvaret for bombningen, som ændrede den komfortable turistbus til et forfærdeligt helvede, men gætterierne er igang.Islamistiske oprørere udpeges som ansvarlige for ugerningen ved farao Keops grav (Keopspyramiden), der er en del af pyramidekomplekset i Giza.