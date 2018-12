Tegneserie-skaber død

Fredag 28. december 2018 kl. 22:57Den danske tegneserie-skaber og film-animator Børge Ring er død 97 år. Han huskes for det, han skabte - bl.a. til børnefilmen "Valhalla" i 1986 og filmfiguren Quark. I 1985 vandt han en Oscar for sin del af filmen "Anna og Bella". Han stod bag en livlang, meget omfattende produktion.Børge Ring blev født i sydjyske Ribe, men bosatte sig for 60 år siden i Holland, hvorfra han plejede alle sine internationale kontakter.