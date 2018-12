Kaos i legetøjbutikken - Fætter BR og hans søskende erklæret konkurs

Fredag 28. december 2018 kl. 20:47Det er slut for den skandinaviske legetøj-kæmpe Top-Toy med hjemsted på den københavnske vestegn. Rekonstruktion af den årelangt skrantende virksomhed, som omfatter Fætter BR og Toys"R"Us er mislykkedes. Man kan nemlig ikke leve op til planen for at komme videre på grund af skuffende julesalg. Der er lige nu totalt kaos i legetøjbutikken, idet de fleste butikker smækker døren i med det samme, mens nogle holder åben nogle få dage. Imens står kunderne med en lang næse. Gavekort er værdiløse og julegaver kan kun byttes, ingen penge retur. Der er nemlig ikke 1 kr. i kassen i fallitboet.De tyske aktiviteter er allerede lukket. I de skandinaviske lande lukkes adskillige håndfulde butikker og tusindvis af ansatte står nu uden job. En køn redelighed her mellem jul og nytår.