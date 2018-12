Tæppeland-stifter død

Fredag 28. december 2018 kl. 19:22Forretningmanden Jørn Ejvind Jensen, der grundlagde og drev virksomheden Tæppeland, er død 92 år. For et par år siden slap han helt forbindelsen til sit livværk, som da det var på den højeste top bestod af 300 forretninger i en række lande med Danmark som hjemsted.Jørn E. Jensen blev født på et husmandsted i nordjyske Himmerland. Tæppe-eventyret begyndte allerede i 1950, da han fik ansættelse hos en tæppehandler. Smagen for selvstændig virksomhed kom hurtigt til ham, og allerede året efter åbnede hans første forretning.Tæppeland butikkæden blev skabt i 1969 og fortsatte frem til fusionen med møbelkæden Biva for 7 år siden. Ved sin død boede Jørn E. Jensen på Espeagergård midtvejs mellem nordsjællandske Frederiksværk og Frederikssund.