Ebola-center under angreb af oprørere vrede over valgfusk

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 27. december 2018 kl. 22:19I vrede over valgfusk har oprørere i mellemafrikanske Congo angrebet et Ebola-center, der er blevet brugt som undskyldning for at udskyde valg i landets nordøstlige storby Beni. Oprørerne mener magthaverne manipulerer, fordi områderne er i opposition. Angrebet på Ebola-centret giver genlyd.Ikke mindst fordi netop Congo er hårdt ramt af den frygtede og dødelige sygdom. I august udbrød der igen Ebola i landet, og siden er omkring 200 døde af sygdommen.