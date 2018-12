Gammeldags bankrøvere slap afsted med et stort beløb i kr. og euro

Torsdag 27. december 2018 kl. 21:32Et par engelsk talende mænd havde sidst på eftermiddagen held til at gennemføre et rigtig gammeldags bankrøveri i den sydjyske grænseby Tinglev. De slap afsted med et stort beløb i kr. og euro. Øjensynligt har politiet ingen spor af dem, ligesom der fejler et signalement af de 2 herrer. De brasede ind i Den Jyske Sparekasses afdeling i byen og kommanderede de ansatte til at lægge sig på gulvet. Derefter brød de bankbokse op og stjal indholdet. Der er kun 10 km fra Tinglev til den dansk-tyske grænse, hvorfor det er sandsynligt, at de 2 bankrøvere er forsvundet sydpå.Siden røveriet ved 17-tiden og de efterfølgende aktiviteter af politifolk foreligger der ingen nye oplysninger.