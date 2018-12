415 millioner kr. et stjerneskud på himlen og går op i røg

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 27. december 2018 kl. 11:46Det er tankevækkende, at 5½ millioner rige danskere indenfor de nærmeste døgn forventes at bruge 415 millioner kr. til stjerneskud på himlen for at at ende med at gå op i røg. Nytårets fyrværkerihandel står for alvor for døren, og dette kæmpemæssige beløb veksles nu til krudt af forskellig slags.Flere end hver 10. dansker bruger over 1.000 kr. på nytårets fyrværkeri, og tæt ved hver 3. vil fyre krudt af for mindst 400 kr. ved årskiftet.