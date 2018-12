Endnu en juletragedie! - pige styrtede 200 meter i døden

Torsdag 27. december 2018 kl. 11:24En 14-årig pige mistede livet og hendes forældre står tilbage med et enormt tab, da hun i julen styrtede 200 meter i døden ved turistattraktionen (bjergkæden) Horseshoe Bend ved floden Colorado River i amerikanske Arizona. En ulykke som mange andre, men en tragedie der sætter sig et usletteligt spor i de tilbageblevnes liv.Den californiske pige forsvandt og blev eftersøgt et helt døgn, inden hendes lig blev fundet over 200 meter under det sted, hvorfra hun styrtede.