Container brudt op og fyrværkeri for 100.000 kr. stjålet

Torsdag 27. december 2018 kl. 03:46I nattens mørke har tyve udstyret med værktøj til at bryde en container op og transportkøretøj til at fragte fyrværkeri for 100.000 kr. væk stjålet hvert et stykke krudt fra en forhandler i et industriområde i nordjyske Skive. Der er indtil videre ingen spor af de nye "fyrværkeri-forhandlere".Der er nemlig ingen tvivl om, at tyvene vil forsøge at gøre en hurtig, lukrativ forretning. De kan jo sælge varerne billigt, hvilket de med sikkerhed vil gøre.