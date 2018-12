152 turister forsvundet henover juledagene i Taiwan

Onsdag 26. december 2018 kl. 21:02Af en gruppe vietnamesiske turister ankommet til Taiwan ud for den kinesiske kyst kort før jul er de 152 forsvundet henover juledagene. Kun en enkelt befinder sig stadig på jordens overflade. De øvrige menes at have til hensigt at blive i ø-staten for at arbejde (illegalt). Det er set i andre tilfælde.Taiwan opgav i 2015 skrappe regler om visum som betingelse for besøg især fra asiatiske lande. Hensigten var at give turismen et ordentlig skub fremad, og det er lykkedes. Til gengæld har det så også ført til situationer som den aktuelle med den vietnamesiske gruppe.