2 anholdt og 1 eftersøges for at ville myrde fodboldspiller

Onsdag 26. december 2018 kl. 18:31Der er alvorlig ballade omkring den professionelle fodboldspiller Nicki Niels Bille (30 år), der lige nu hører til i den københavnske Lyngby Boldklub. 2 er anholdt og 1 eftersøges, de er alle sigtet for at ville myrde fodboldspilleren i hans lejlighed i København natten mellem juleaften og 1. juledag.Nicki Bille blev ramt i en arm af skud fra et haglgevær og pådrog sig alvorlige kvæstelser.De 2 anholdte er en 23-årig kvinde og en 30-årig mand, mens den eftersøgtes identitet ikke er oplyst.