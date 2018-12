Kæmpe lastbil med sodavand væltet og spærrer motorvej

Onsdag 26. december 2018 kl. 13:34Den sidste times tid har der været totalt trafikkaos på motorvej E20 tæt ved Storebæltbroen på det østlige Fyn. Hvor en kæmpe lastbil med sodavand er væltet og spærrer for trafikken. Om nogen er blevet kvæstet ved ulykken, og hvordan det er sket, vides endnu ikke. Det vil tage lang tid at få ryddet op.Derfor tager bilkøerne her på 2. juledag på et af Danmarks mest trafikerede steder til. Der er kun én løsning - at man væbner sig med tålmodighed.