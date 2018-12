13 flygtninge reddet fra båd i den engelske kanal

Tirsdag 25. december 2018 kl. 12:53Endnu et positivt julebudskab - 13 flygtninge er reddet fra en båd i den engelske kanal og bragt til fastlandet i Kent sydøst for London. Redningaktionen udført af den engelske kystvagt fandt sted i de tidlige morgentimer. Der var indsat såvel redningskibe som helikopter.Stadig flere flygtninge krydser havet mellem det europæiske fastland og den engelske kyst. En farefuld færd, der for disse 13 vedkommende endte lykkeligt.