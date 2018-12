Et positivt julebudskab - indbrud i vores hjem styrtdykker

Tirsdag 25. december 2018 kl. 11:06Det nærmer sig en halvering af antallet af indbrud i vores private hjem. Tyveknægtenes aktiviteter styrtdykker, lyder dette års positive julebudskab fra politiet. Over 700 indbrud ved julens start i 2015 og "kun" 388 denne jul - altså foreløbigt. Godt for alle, tyvene og ofrene.Man kan håbe, at alle andre småkriminelle handlinger også dykker. Eksempelvis husspektakler og anden voldelig adfærd.