Vulkanen Etna i udbrud forhindrer lufttrafik

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 25. december 2018 kl. 00:26Den italienske vulkan Etna på Sicilien er i udbrud, hvilket lige nu forhindrer lufttrafik i området. I forbindelse med det aktuelle udbrud har der været 130 jordskælv, hvoraf det stærkeste er målt til 4,3 på Richter skalaen. Udbrudet har desuden skabt et nyt krater for første gang de sidste 10 år.Etna spyr lava og aske ud i stride strømme. Derfor blev folk i nærheden af bjerget også bedt om straks at komme væk juleaften.