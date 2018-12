Juleaften-tragedie! - kvinde indebrændt i seng i sin bolig

Mandag 24. december 2018 kl. 22:43En 77-årig sengeliggende kvinde indebrændte i aften i sin bolig i sydjyske Haderslev. Hun boede i et rækkehus med tilknytning til et ældrecenter og nåede at slå alarm. Da en sygeplejerske nåede frem, var boligen overtændt, og det lykkedes først brandfolk at nå ind til kvinden, som imidlertid var død.Brandårsagen er der indtil videre kun teorier om. Den kan muligvis findes i rygning.