En rigtig uhyggelig juleoplevelse - 3.000 evakueret fra skyskraber

Mandag 24. december 2018 kl. 15:24Beboerne i en ny 33 etager skyskraber i den australske millionby Sydney er blevet evakueret. Der er fare for, at bygningen kan kollapse, hvorfor også ejendomme i en stor radius omkring den er rømmet for beboere. Ialt er 3.000 evakueret. Man har allerede fundet fejl i skyskraberens konstruktion.Det var beboere omkring 10. etage, som slog alarm, fordi de hørte knagende lyde fra bygningen - og dermed skabte den uhyggelige juleoplevelse for tusindvis.