Kvinde stukket ned med kniv og derefter skubbet i havn

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 24. december 2018 kl. 11:54En 41-årig kvinde må fejre jul på sygehus, hvor hun dog befinder sig udenfor livfare efter en brutal behandling i nat. Hendes 28-årige kæreste er anholdt og sigtet for at have stukket hende ned og derefter skubbet hende i havnen i den jyske hovedstad Århus. Hun blev reddet op af forbipasserende, som hørte hendes nødråb.Kvindens noget yngre kæreste fremstilles i dag i grundlovforhør. Han kan se frem til at holde både jul og nytår bag tremmer.