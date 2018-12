Dansk sømandkirke i England har overlevet sig selv

Søndag 23. december 2018 kl. 23:58Der er en uge tilbage af livet for den danske sømandkirke i engelske Kingston upon Hull. Efter 151 år har den overlevet sig selv. De sidste 2½ år har der ikke været én eneste sømand på besøg, selvom byen og dermed kirken ligger ud til den østengelske kyst i Yorkshire.48 steder er der endnu danske sømand- og andre kirker i udlandet. De kan studeres på www.dsuk.dk website for den danske folkekirke i udlandet.