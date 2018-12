Kampe mellem politiet og folket i julesmykket fransk hovedstad

Søndag 23. december 2018 kl. 21:14Det er i dag kommet til nye uskønne scener i den franske hovedstad Paris, hvor politi og det protesterende folk har været i direkte kampe. Med spark og slag og endda pistoler trukket af politiet - og affyret. Den franske præsident Emmanuel Macron har noget at tænke over i julen.Han har allerede meddelt, at han påtager sig sin del af skylden for den forløbne julemåneds voldsomme uro og meget omfattende protester i hele Frankrig. Det er svært at se løsningen på konflikten mellem statmagten og folket lige nu. Det er sort for enden af tunlen.Der foreligger endnu ikke præcise meldinger om denne juleweekends antal af kvæstede. At de er der, er imidlertid utvivlsomt.Det gik ikke som ventet, at julefreden ville sænke sig over begge parter. Julesmykkede Paris blev i stedet scene for usympatiske opgør.