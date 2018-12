De 25 Lotto-millioner faldt ned i en turban i Kalundborg

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. december 2018 kl. 12:07Der er ekstra god julestemning et eller andet sted i vestsjællandske Kalundborg. Idet denne weekends topgevinst på 25 millioner kr. i Lotto faldt ned i turbanen hos en spiller der. Også et par "trøste" præmier på hver 1 million kr. giver sikkert lidt ekstra løftet stemning.Millionærgarantien blev nemlig udløst til fordel for et par Lotto-spillere i henholdsvis Sunds ved midtjyske Herning og østjyske Vejle.