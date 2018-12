Død og fordærv på Java og flere andre indonesiske øer

Søndag 23. december 2018 kl. 07:18Heller ikke i år bliver der julefred i det indonesiske ø-rige i Stillehavet nord for Australien. En tsunami har uventet ramt Java og andre populære ferieøer og spredt død og fordærv. I løbet af natten er antallet af dræbte steget til over 60 og de kvæstede opgjort til 10 gange så mange. Hundredvis af huse og andre ejendomme er jævnet med jorden.Den dødbringende tsunami ramte området sent lørdag aften som en følge af vulkanudbrud. Det er vulkanen Anak Krakatau, der påny spreder uhygge mellem øerne Sumatra og Java.