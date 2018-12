Mand forbrændt - ville slukke ild i hus, der er helt udbrændt

Lørdag 22. december 2018 kl. 19:56En ikke nærmere identificeret mand blev til aften forbrændt, da han selv ville slukke ild i et hus i et stort villakvarter i Kastrup på Amager få kilometer fra København Lufthavn. Ilden var så heftig, at huset nu konstateres udbrændt. Der foreligger endnu ingen info om årsagen til den voldsomme brand.Manden blev af redningfolk omgående bragt på sygehus til behandling for sine forbrændinger især på hænder og arme.