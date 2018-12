Kvinde anholdt efter forsøg på at slå sin ældre mand ihjel

Lørdag 22. december 2018 kl. 19:40En 64-årig kvinde er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på at slå sin 9 år ældre mand ihjel. Han befinder sig nu i hænderne på sygehuslæger og er angiveligt udenfor livfare. Dramaet har udspillet sig i sydjyske Sønderborg, men der foreligger endnu ingen oplysninger om, hvori opgøret mellem ægtefællerne har bestået.Kvinden nægter sig skyldig i sigtelserne om forsøg på at myrde sin mand. Hun fremstilles i morgen i grundlovforhør.